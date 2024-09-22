Об инциденте сообщает местное издание Novinky.cz. Известно, что злоумышленники прикрывались фейковым фондом SME LIDE ("Мы – люди").

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В Чехии разоблачили группу мошенников

В Праге задержали 18-летнего организатора мошеннической схемы. Так, фейковый фонд SME LIDE ("Мы – люди") собрал более 1,1 миллиона чешских крон (около 44 тысяч евро) через копилки в разных местах в универмагах и супермаркетах

Как рассказала пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова, мошенники якобы собирали средства в рамках "благотворительной помощи" для Украины. Однако все собранные средства мошенники тратили на собственные нужды.

Они использовали деньги на собственные нужды, путешествовали за них по миру, оставались за рубежом, но также оплачивали совместные расходы, такие как аренда жилья и питания. Таким образом они злоупотребляли сложным положением людей, пострадавших от войны в Украине, и желанием граждан сделать свой вклад, чтобы помочь этой стране,

– рассказали в полиции.

Во время обысков в домах мошенников изъяли наличные в размере сотен тысяч крон. Также у злоумышленников нашли банковские карты, ящики и много документов. По предварительным данным, мошенники могли присвоить гораздо больше, но официально пока доказали только 1,1 миллиона крон.

В полиции отметили, что важно проверять все сборы, не бояться спрашивать реквизиты, а также требовать доказательства, подтверждающие работу благотворительного фонда.