Про інцидент повідомляє місцеве видання Novinky.cz. Відомо, що зловмисники прикривалися фейковим фондом SME LIDE ("Ми – люди").

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У Чехії викрили групу шахраїв

У Празі затримали 18-річного організатора шахрайської схеми. Так, фейковий фонд SME LIDE ("Ми – люди") зібрав понад 1,1 мільйона чеських крон (близько 44 тисяч євро) через скарбнички у різних місцях в універмагах і супермаркетах

Як розповіла речниця празької поліції Єва Кропачова, шахраї буцімто збирали кошти в рамках "благодійної допомоги" для України. Однак усі зібрані кошти шахраї витрачали на власні потреби.

Вони використовували гроші на власні потреби, подорожували за них світом, залишалися за кордоном, але також оплачували спільні витрати, такі як оренда житла та харчування. Таким чином вони зловживали складним становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і бажанням громадян зробити свій внесок, щоб допомогти цій країні,

– розповіли у поліції.

Під час обшуків в оселях шахраїв вилучили готівку у розмірі сотень тисяч крон. Також у зловмисників знайшли банківські картки, скриньки й багато документів. За попередніми даними, шахраї могли привласнити набагато більше, але офіційно поки довели лише 1,1 мільйона крон.

У поліції наголосили, що важливо перевіряти усі збори, не боятися запитувати реквізити, а також вимагати докази, які підтверджують роботу благодійного фонду.