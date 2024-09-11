Кіберполіція викрила чотирьох чоловіків, які причетні до злочину, троє з них працювали на поштовому відділенні. За час своєї "діяльності" вони встигли викрасти 26 дронів, які були призначені для ЗСУ.

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Шахраї викрадали дрони, які були призначені для ЗСУ

Все розпочалося з того, що правоохоронці натрапили в мережі на підозрілі оголошення про продаж дронів для військових. Під час розслідування з’ясувалося, що люди, які продавали військове обладнання, отримали його незаконним шляхом.

Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб захисників і захисниць України. Після цього зловмисники перепаковували відправлення, наповнюючи спустошені коробки аналогічним за вагою та габаритами непотребом,

– розповіли правоохоронці.

У подальшому працівники пошти продавали квадрокоптери в інтернеті за нижчими від ринкових цінами. Оплату зловмисники отримували на підконтрольні рахунки дропів та криптогаманці. Один із фігурантів навіть оформив ФОП для отримання платежів за продаж майна.

Слідчі Нацполіції та оперативники кіберполіції провели 14 обшуків за місцями проживання, перебування та в авто підозрюваних. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

До слова, місяць тому в Молдові затримали вісім громадян України, які також обдурили українських військових. Зловмисники ошукали їх на суму, еквівалентну понад 155 тисяч євро.