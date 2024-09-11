Киберполиция разоблачила четырех мужчин, которые причастны к преступлению, трое из них работали на почтовом отделении. За время своей "деятельности" они успели похитить 26 дронов, которые были предназначены для ВСУ.

Читайте также Работница Львовского облсовета купила Porsche Cayenne, но записала на отца

Мошенники похищали дроны, которые были предназначены для ВСУ

Все началось с того, что правоохранители наткнулись в сети на подозрительные объявления о продаже дронов для военных. В ходе расследования выяснилось, что люди, которые продавали военное оборудование, получили его незаконным путем.

Фигуранты присваивали беспилотники, поступавшие в посылках и предназначавшиеся для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправления, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом,

– рассказали правоохранители.

В дальнейшем работники почты продавали квадрокоптеры в интернете по ценам ниже рыночных. Оплату злоумышленники получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.

Следователи Нацполиции и оперативники киберполиции провели 14 обысков по местам проживания, пребывания и в авто подозреваемых. Теперь им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

К слову, месяц назад в Молдове задержали восемь граждан Украины, которые также обманули украинских военных. Злоумышленники обманули их на сумму, эквивалентную более 155 тысячам евро.