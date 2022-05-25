Хотелось бы, чтобы все получили хороший урок по правильному управлению ожиданиями и их соотнесению с реальным положением дел.

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Украинская стратегия

На сегодняшний день наша главная задача – при минимальных потерях людей и территории заставить врага перейти к обороне повсюду.

Все остальное потом – в зависимости от соотношения сил.

Напоминаю при случае, что изменофилы будут прокляты и отправятся в ад.