Хотілося б щоб всі отримали гарний урок щодо правильного управління очікуваннями і їх співвіднесення із реальним станом справ.
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Українська стратегія
На сьогодні наше головне завдання – при мінімальних втратах людей і території змусити ворога перейти до оборони всюди.
Все інше потім – залежно від співвідношення сил.
Нагадую принагідно, що зрадофіли будуть прокляті і відправляться до пекла.
На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: