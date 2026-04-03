В Черкассах прогремел взрыв: силы ПВО отражают атаку БПЛА
- Взрыв в Черкассах раздался во время атаки российских дронов.
- В регионе по враждебным целям отрабатывали силы ПВО.
В пятницу, 3 апреля, враг с самого утра терроризирует украинские города. Под ударом россиян оказались Черкассы. Там был слышен взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты Общественного.
Что известно об атаке на Черкассы?
Воздушная тревога в Черкасской области начала распространяться около 5 утра. Тогда "красными" постепенно становились Черкасский, Золотоношский, Звенигородский, Уманский районы.
Воздушные силы около 8:51 предупреждали об угрозе БПЛА в регионе, в частности в направлении Черкасс. Со своей стороны руководитель местной ОВА Игорь Табурец отмечал повышенную опасность применения ударных дронов для Черкасского района.
О взрывах сообщили уже в 9.08. Их слышали в Черкассах и на окраинах города. Впоследствии также появилась информация о работе ПВО по враждебным целям.
Кстати, российские дроны также фиксировали в небе над Киевщиной. Силы ПВО тоже отрабатывали по дронам, из-за чего раздавались взрывы. Раньше же оккупанты терроризировали Днепропетровщину и Запорожье. Несколько попаданий в результате атаки БПЛА произошло и в Харькове.
Какими были предыдущие атаки на Черкассы?
- 1 апреля в Черкасской области обломок российского беспилотника попал в автобус, в результате чего травмировались четыре человека, среди них пассажиры и водитель грузовика.
- В ту ночь падение обломков русского дрона привело к повреждению жилого дома и полному уничтожению хозяйственного сооружения.