На момент написания новости тревога охватила преимущественно северные, восточные и некоторые центральные регионы. В Киеве тоже была тревога, но уже дали отбой. В то же время на Киевщине работала ПВО, также было громко на Харьковщине.
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Что известно об ударе по Черкассам
О том, что в Черкассах взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного в 22:21. Они заметили, что было громко и на окраинах города.
Минуту спустя появилось новое сообщение, поскольку взрывы прозвучали повторно.
В 22:16 Воздушные силы проинформировали, что в районе Черкасс находятся вражеские БПЛА. Некоторые мониторинговые каналы написали, что "Шахедов" много, они залетали с Полтавщины.
Где сейчас тревога: данные интерактивной карты
Тревогу в Черкасской области объявили в 20:53. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец пока никак не комментировал возможные последствия по областному центру и области.