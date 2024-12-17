Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

К теме В Киевской области по вражеским БПЛА работали силы ПВО: взрывы слышали и в Киеве

Что известно о взрывах в Харькове

Тревогу по всей Харьковской области объявили в 18:51. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Уже в 19:46 военные написали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Сами взрывы в Харькове услышали около 20:39, о чем и написало Суспильное.

"В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", – написали корреспонденты.

Пока ни в мэрии, ни в ОВА не комментировали последствия взрывов в Харькове. Воздушная тревога в Харьковской области по состоянию на 20:49 все еще продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.