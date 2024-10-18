Об этом сообщают корреспонденты Суспильного, информирует 24 Канал. Призываем находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Это может уберечь жизнь и облегчит работу бойцам ПВО.

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Возле Черкасс работает ПВО

В Черкасской области воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронами объявили еще 17 октября, в 21:57. Воздушные силы писали о вражеских БПЛА в пределах области. А председатель ОВА Игорь Табурец отмечал повышенную опасность для региона.

Уже в 3:51 жители Черкасс услышали взрывы.

Вблизи Черкасс работает ПВО, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорилось в сообщении.

Пока официального подтверждения взрывов от местных властей не было. Надеемся на точную работу защитников неба.

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К слову, взрывы ночью 18 октября также слышали в Киеве, Сумах и в Хмельницкой области.