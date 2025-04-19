Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Черкасской области Зою Вовк в комментарии Общественному.

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Что известно о гибели двухлетнего мальчика

Вовк рассказала, что в Черкасской области нашли мертвым в реке двухлетнего мальчика, который 18 апреля вышел из дома и не вернулся.

Мальчик исчез днем, около 14:30. Его объявили в розыск. Как выяснилось, он незаметно вышел со двора и забрел к реке, где и нашли его тело,

– рассказала пресс-секретарь.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, что недавно на Прикарпатье судили 41-летнюю женщину, которая убила своего новорожденного ребенка. После родов она выбросила новорожденного в колодец с водой, который был расположен возле ее дома. Ей назначено наказание в виде 2 года и 6 месяцев лишения свободы.