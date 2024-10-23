Об этом сообщает Суспильное. Пока детали неизвестны.

К теме Россия атакует "Шахедами": тревога на Киевщине и еще нескольких областях

В Черкасской области слышали взрывы

Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Так, около 06:51 взрывы слышали в Черкасской области.

Перед этим в Воздушных силах предупреждали о движении БПЛА на границе Киевской и Черкасской областей, которые движутся курсом на Умань. Кроме того, начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в сети отмечал повышенную опасность.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины, атаках БПЛА и взрывах читайте в нашем телеграме.

Сейчас информация о разрушениях или пострадавших в Черкасской области не поступала. Местные власти не сообщали деталей вражеской атаки.

Стоит добавить, что Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. Группы беспилотников фиксируют на разных направлениях. Кроме того, в 06:36 Воздушные силы предупредили о пуске новой группы дронов, которые летят из Херсонщины.