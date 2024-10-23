Про це повідомляє Суспільне. Наразі деталі невідомі.

До теми Росія атакує "Шахедами": тривога на Київщині й ще кількох областях

На Черкащині чули вибухи

Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Так, близько о 06:51 вибухи чули у Черкаській області.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, які рухаються курсом на Умань. Крім того, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у мережі наголошував на підвищеній небезпеці.

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Наразі інформація про руйнування чи постраждалих на Черкащині не надходила. Місцева влада не повідомляла деталей ворожої атаки.

Варто додати, що Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе. Групи безпілотників фіксують на різних напрямках. Крім того, о 06:36 Повітряні сили попередили про пуск нової групи дронів, які летять з Херсонщини.