В Черкасской ОВА подтвердили два взрыва

Россияне продолжают атаковать Украину. Во время воздушной тревоги, которую объявили в Черкасской области примерно в 10:41, прогремели взрывы.

В 11:49 о взрывах сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец. Он отметил, что детали выясняют, призвал людей оставаться в укрытиях и не сообщать локации, потому что от этого зависит безопасность горожан.

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"Имеем два взрыва в районе Черкасс. Детали выясняем", – написал Табурец.

О взрывах для 24 канала также сообщили жители города. Информацию подтвердил советник руководителя Черкасской областной военной администрации Александр Скичко.

В Черкассах слышны взрывы. Напоминаю – не публикуем прилеты! Это очень важно!

– подчеркнул Скичко.

Как действовать, когда раздаются взрывы

Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии или в другом безопасном месте. Взрывами может быть и работа украинской противовоздушной обороны. Запрещается распространять любые кадры и информацию о расположении систем ПВО.

Если вы стали свидетелем попадания, то запрещено распространять фотографии и сообщать о месте "прилета". Это может скорректировать огонь российских убийц.

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Обстрелы 26 июня: последние новости

Российские убийцы 26 июня обстреляли Шевченковский район Киева. Они попали в 9-этажку и детский сад поблизости. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие. Среди них – семилетний ребенок. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

Полиция Киева заявила, что из-под завалов извлечены уже три человека.

Одной из пострадавших в результате обстрела оказалась 35-летняя женщина, являющаяся гражданкой России. Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что Россия убивает своих граждан в многоквартирных жилых домах, называя их в своих отчетах военными объектами.

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты могут весь день бить по украинским городам. В частности, по Киеву. Он призвал не пренебрегать воздушной тревогой.

. За последние два дня по состоянию на 12:00 в Черкасской области 9 раз объявляли ракетную опасность.