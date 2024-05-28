На еще один вражеский дрон охотятся. Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА.
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Враг атакует Черкасскую область "Шахедами"
"На теперь минус два вражеских БПЛА в пределах области. Самое главное – люди целы", – написал Игорь Табурец в 15:39.
Чиновник рассказал, что в одном из случаев есть выбитые стекла в частном доме в Черкасском районе. Также произошло возгорание сухой травы.
Охота на третий "Шахед" продолжается. Наши защитники работают,
– подчеркнул председатель ОВА.