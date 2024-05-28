На ще один ворожий дрон полюють. Про це повідомив голова Черкаської ОВА.

Зверніть увагу Росія ще від ранку запустила "Шахеди" по Україні: які регіони зараз під загрозою

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ворог атакує Черкащину "Шахедами"

"На тепер мінус два ворожих БпЛА в межах області. Найголовніше – люди цілі", – написав Ігор Табурець о 15:39.

Посадовець розповів, що в одному з випадків є вибиті шибки у приватному будинку в Черкаському районі. Також сталося загоряння сухої трави.

Полювання на третій "Шахед" триває. Наші оборонці працюють,

– підкреслив голова ОВА.

Зверніть увагу! Станом на 16:00 тривога в Черкаській області триває вже 6,5 годин. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.