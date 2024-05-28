На ще один ворожий дрон полюють. Про це повідомив голова Черкаської ОВА.
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Ворог атакує Черкащину "Шахедами"
"На тепер мінус два ворожих БпЛА в межах області. Найголовніше – люди цілі", – написав Ігор Табурець о 15:39.
Посадовець розповів, що в одному з випадків є вибиті шибки у приватному будинку в Черкаському районі. Також сталося загоряння сухої трави.
Полювання на третій "Шахед" триває. Наші оборонці працюють,
– підкреслив голова ОВА.