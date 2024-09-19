Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Черкасской ОВА. Игорь Табурец рассказал о последствиях атаки агрессора.

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Чиновник констатировал, что это была очередная ночь с тревогами из-за угрозы с воздуха. Защитники неба сбили российский БПЛА.

В то же время в результате боевой работы по другой цели повреждения получило одно из учреждений образовательной сферы на Звенигородщине. Без пострадавших. Пожар кровли ликвидирован,

– отметил Игорь Табурец.

Председатель ОВА призвал всех жителей реагировать на предупреждения об опасности.

Даже 100% поражения воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. Обломки тоже несут угрозу,

– подчеркнул чиновник.