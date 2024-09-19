Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Черкаської ОВА. Ігор Табурець розповів про наслідки атаки агресора.

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Посадовець констатував, що це була чергова ніч із тривогами через загрози з повітря. Оборонці неба збили російський БпЛА.

Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано,

– зазначив Ігор Табурець.

Голова ОВА закликав усіх жителів реагувати на попередження про небезпеку.

Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу,

– підкреслив посадовець.

