Про наслідки російської атаки розповів голова Рівненської ОВА у своєму телеграм-каналі. Олександр Коваль сказав, чи є постраждалі.

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Що відомо про атаку на Рівненську область 19 вересня

Посадовець констатував, що це була ще одна тривожна ніч на Рівненщині.

Наші Сили ППО збили повітряну ціль ворога. Дякую їм за професійну роботу. Люди не постраждали,

– зазначив Олександр Коваль.

Голова ОВА, що на місці збиття працюють відповідні служби.

Зауважимо, що повітряну тривогу в Рівненській області оголошували близько 02:40. Вона тривала до 03:27.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.