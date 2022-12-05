Так, в Черкасской области с 13 часов 5 декабря применили графики аварийных отключений света. Глава ОВА подчеркнул, что их пришлось ввести в связи с возможными обстрелами по энергообъектам нашего государства. Где именно выключат свет, рассказывает 24 канал .

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В Черкасской области ввели аварийные отключения из-за возможной российской атаки

В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в области применены специальные графики аварийных отключений в некоторых обособленных структурных подразделениях,

– подчеркнул Табурец.

Аварийные отключения, в частности, будут действовать в следующих обособленных структурных подразделениях:

ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);

Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);

Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Обратите внимание! В Черкасской области продолжается воздушная тревога. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

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