Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черниговской области. Заметим, что допустимая норма составляет 0,2 промилле.

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У водителя уровень алкоголя в крови превышал норму в 13 раз

Отмечается, что 1 января, около 20 часов на улице Максима Березовского патрульные заметили автомобиль Audi A6, который нарушил правила дорожного движения. Правоохранители подали сигнал, чтобы водитель остановился – однако тот только ускорил движение.

В результате преследования полицейские остановили автомобиль. За рулем находился 34-летний мужчина.

Во время общения инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти тест на определение состояния опьянения на месте с помощью прибора Драгер. Результат – 2,68 промилле,

– указали правоохранители.

Также патрульные выяснили, что водитель лишен права управления и уже привлекался к админответственности за управление в состоянии опьянения.

На мужчину составили несколько админматериалов, а именно за управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, управление транспортным средством лицом, которое лишено такого права, невыполнение водителем требования об остановке и нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения транспортного средства.

В Чернигове правоохранители остановили пьяного водителя / фото Нацполиции

Гражданина отстранили от управления, а автомобиль эвакуирован на спецплощадку.