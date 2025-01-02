Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Чернігівської області. Зауважимо, що допустима норма складає 0,2 проміле.

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У водія рівень алкоголю у крові перевищував норму у 13 разів

Зазначається, що 1 січня, близько 20-ї години на вулиці Максима Березовського патрульні помітили автомобіль Audi A6, який порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці подали сигнал, аби водій зупинився – проте той лише пришвидшив рух.

Внаслідок переслідування поліцейські зупинили автомобіль. За кермом перебував 34-річний чоловік.

Під час спілкування інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти тест на визначення стану спʼяніння на місці за допомогою приладу Драгер. Результат – 2,68 проміле,

– вказали правоохоронці.

Також патрульні зʼясували, що водій позбавлений права керування та вже притягався до адмінвідповідальності за керування в стані спʼяніння.

На чоловіка склали кілька адмінматеріалів, а саме за керування транспортним засобом особою в стані спʼяніння, керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права, невиконання водієм вимоги про зупинку та порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху транспортного засобу.

У Чернігові правоохоронці зупинили п'яного водія / фото Нацполіції

Громадянина відсторонили від керування, а автомобіль евакуйовано на спецмайданчик.