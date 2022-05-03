На Черниговщине вернули запрет на продажу алкоголя

Сегодня утром, 3 мая, глава Черниговской ОГА подписал распоряжение о запрете на торговлю алкогольными напитками на территории всей Черниговской области.

Об этом Вячеслав Чаус рассказал в своем телеграм-канале. Напомним, 16 апреля официально сняли ограничения на продажу алкоголя в связи с полной деокупацией Черниговской области.

Читайте также В Швейцарии начали выпускать "Vodka Zelensky": вся прибыль идет на помощь украинцам

По словам Чауса, вчера представители областного совета провели анализ динамики и характер преступлений за последние две недели на территории Черниговщины. Глава Черниговской ОГА красноречиво и категорически объявил решение о прекращении продажи алкогольных напитков на территории области.

Если на весы на одну чашу положить безопасность жителей Черниговщины, а на другую акциз в местные бюджеты, я сделаю выбор в пользу жителей Черниговщины,

– рассказал Чаус.

3 мая с утра Вячеслав Чаус подписал соответствующее распоряжение. На всей Черниговской области возвращается запрет на торговлю алкогольными напитками.

"В новый день с холодной трезвой головой каждый делает свое дело", – подчеркнул глава.

Какое состояние с продажей алкоголя в других областях:

Тернопольская область: с 16 апреля отменили запрет на продажу алкоголя. При этом работникам в форме одежды правоохранительных органов, военнослужащим, территориальной обороне, Нацгвардии и другим лицам с оружием отпускать алкогольную продукцию запрещено.

с 16 апреля отменили запрет на продажу алкоголя. При этом работникам в форме одежды правоохранительных органов, военнослужащим, территориальной обороне, Нацгвардии и другим лицам с оружием отпускать алкогольную продукцию запрещено. Ровненская область: с 13 апреля разрешили продавать алкоголь. Однако установлены временные рамки: с 11 до 16 часов дня.

с 13 апреля разрешили продавать алкоголь. Однако установлены временные рамки: с 11 до 16 часов дня. Львовская область: во Львове со 2 апреля решили снова разрешить продажу пива и вина. Продажа алкоголя разрешена с 12:00 до 20:00.

во Львове со 2 апреля решили снова разрешить продажу пива и вина. Продажа алкоголя разрешена с 12:00 до 20:00. Черновицкая область: с 23 апреля в области отменили запрет на продажу алкоголя.

с 23 апреля в области отменили запрет на продажу алкоголя. Киевская область: с 1 апреля отчасти разрешили продавать алкогольные напитки в магазинах и ресторанах. Временные рамки: с 11:00 до 16:00.

с 1 апреля отчасти разрешили продавать алкогольные напитки в магазинах и ресторанах. Временные рамки: с 11:00 до 16:00. Полтавская область: со 2 апреля разрешили продавать крепкие напитки. Ослабление будет действовать с 12:00 до 18:00

Вас это может заинтересовать – в России горит и взрывается: пожары в Подмосковье, Белгороде и других регионах – смотрите видео