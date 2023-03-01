Пока малыша пытаются спасти, сообщили в Херсонской областной военной администрации.
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Огонь по мирному населению русские террористы открыли из артиллерии.
Оккупанты воюют с малышами на Херсонщине. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик,
– сообщили в ОВА.
Сейчас карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, обломками стекла ему ранило уши и лицо.
Россияне терроризируют жителей Херсонщины
- Лишь вчера, 28 февраля, оккупанты нанесли мощный удар по Херсону: били по домам мирных жителей из артиллерии. В результате атаки пять человек погибли, еще семеро – получили ранения.
- Последствия ежедневных обстрелов – разрушенные дома, магазины и огромные воронки на дорогах.
- 24 февраля при обстреле Херсона загорелся детский сад. Когда тушили пожар, враг снова обстрелял спасателей. К счастью, никто не пострадал.