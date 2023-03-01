Наразі малюка намагаються врятувати, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
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Вогонь по мирному населенню російські терористи відкрили з артилерії.
Окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик,
– повідомили в ОВА.
Зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.
Росіяни тероризують жителів Херсонщини
- Лише вчора, 28 лютого, окупанти завдали потужного удару по Херсону: били по будинках мирних жителів з артилерії. Внаслідок атаки п'ятеро людей загинули, ще семеро – отримали поранення.
- Наслідки щоденних обстрілів — зруйновані будинки, магазини та величезні вирви на дорогах.
- 24 лютого під час обстрілу Херсону загорівся дитячий садок. Коли гасили пожежу, ворог повторно обстріляв рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав.