Наразі малюка намагаються врятувати, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

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Вогонь по мирному населенню російські терористи відкрили з артилерії.

Окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик,

– повідомили в ОВА.

Зараз карета "швидкої" везе малюка до лікарні, аби медики могли врятувати його життя. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя.

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