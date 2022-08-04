В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск флота россии

В Чернобаевке Вооруженные Силы Украины ликвидировали вражеский пункт управления. Он принадлежал 22 армейскому корпусу.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Перед тем было известно, что в Чернобаевке ВСУ снова успешно ударили по вражеским позициям.

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У врага новые потери в Чернобаевке

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск черноморского флота оккупантов,

– объяснило командование.

Кроме того, враг потерял технику и личный состав. В частности, наша армейская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

В результате выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями потери врага составляют:

31 оккупант;

танк Т-72;

гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б";

два миномета;

3 единицы бронированной и автомобильной техники;

один беспилотник-разведчик.

Кратко о последних новостях из Чернобаевки

27 июля экс-советник главы Херсонской военной администрации, депутат местного облсовета Сергей Хлань заявил, что ВСУ осуществили серию ударов по Чернобаевке. Местные сообщали о взрывах.

Перед тем 22 июля взрывы были слышны во временно оккупированном Херсоне. Тогда Хлань предположил, что наши военные решили демилитаризировать оккупантов в Чернобаевке.

А 21 июля Вооруженные Силы Украины успешно атаковали боекомплект в Чернобаевке.

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