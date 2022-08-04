В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск флота россии

4 августа 2022 , 01:37
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Источник:

ОК "Юг"

В Чернобаевке Вооруженные Силы Украины ликвидировали вражеский пункт управления. Он принадлежал 22 армейскому корпусу.

Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг". Перед тем было известно, что в Чернобаевке ВСУ снова успешно ударили по вражеским позициям

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У врага новые потери в Чернобаевке

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22 армейского корпуса береговых войск черноморского флота оккупантов,
– объяснило командование.   

Кроме того, враг потерял технику и личный состав. В частности, наша армейская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

В результате выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями потери врага составляют:

  • 31 оккупант;
  • танк Т-72;
  • гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б";
  • два миномета;
  • 3 единицы бронированной и автомобильной техники;
  • один беспилотник-разведчик.

Кратко о последних новостях из Чернобаевки

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Автор: Діана Квасневська