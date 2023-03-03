В суде столицы Черногории взорвали бомбу: есть погибший и раненые

В Подгорице 3 марта неизвестный взорвал бомбу в Основном суде. Там было много людей, поэтому есть раненные.

В полиции сообщили, что взрыв произошел в 11.45. Отмечают, что один человек активировал бомбу у входа в суд. Предполагают, что это могло быть самоубийство, потому что злоумышленник скончался. Пока его имя не сообщают.

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Что известно о пострадавших

На момент взрыва в суде находилось большое количество людей. Потому после инцидента все работники Основного суда покинули здание. Теперь на месте работают бригады скорой помощи, полиции и пожарной охраны.

В медицинское учреждение обратились 7 человек, 5 из которых получили ранения. Им помогают в Клиническом центре. Состояние пострадавших – удовлетворительное. К слову, среди них был и адвокат.

Врачи рассказали, что проводят все диагностические процедуры, чтобы выяснить травмы. Самое главное – все жизненно важные параметры стабильны.

Правоохранители выясняют и охраняют место происшествия. Идет расследование.

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