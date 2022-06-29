В северо-западной части моря находятся 3 российских ракетоносца. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Важно Удар по многоэтажке в Николаеве: 3 человека погибли, ранены

Нельзя игнорировать тревогу

Корабли готовы к нанесению ракетных ударов, поэтому следует быть максимально осторожными.

К слову, в Генштабе ВСУ сообщали, что также есть угроза авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси. Людей просят не игнорировать воздушную тревогу и не пренебрегать укрытиями.

Оккупанты усилили ракетные атаки

Число ракетных обстрелов россиян за последнюю неделю существенно возросло. Например, днем 28 июня оккупанты ударили по Днепру. "Прилеты" разрушили железнодорожную инфраструктуру и промышленное предприятие. На СТО вспыхнул пожар, а под завалами обнаружили двоих погибших.

Утром 29 июня захватчики обстреляли многоэтажку в Николаеве. В город прилетело 8 ракет. В результате атаки погибли 3 человека, 5 – ранены.

Среди бела дня 27 июня Россия атаковала торгово-развлекательный центр в Кременчуге. Уже известно о по меньшей мере 18 погибших и более 50 пострадавших. Еще 21 человек пропал без вести.

Ночью 25 июня россияне нанесли массированные ракетные удары по Черниговской, Житомирской, Львовской и Николаевской областях. Всего выпустили около 50 ракет.

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