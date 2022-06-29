У північно-західній частині моря перебувають 3 російських ракетоносців. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Важливо Удар по багатоповерхівці в Миколаєві: 3 людей загинуло, є поранені
Не можна ігнорувати тривогу
Кораблі готові до нанесення ракетних ударів, тому треба бути максимально обережними.
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що також є загроза авіаційних та ракетних ударів з території Білорусі. Людей просять не ігнорувати повітряну тривогу та не нехтувати укриттями.
Окупанти посилили ракетні атаки
- Кількість ракетних обстрілів росіян за останній тиждень суттєво зросла. Наприклад, вдень 28 червня окупанти вдарили по Дніпру. "Прильоти" зруйнували залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. На СТО спалахнула пожежа, а під завалами знайшли двох загиблих.
- Вранці 29 червня загарбники обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві. У місто прилетіло 8 ракет. Внаслідок атаки загинули 3 людей, 5 – поранені.
- Посеред білого дня 27 червня Росія атакувала торгово-розважальний центр у Кременчуку. Уже відомо про щонайменше 18 загиблих та понад 50 постраждалих. Ще 21 людина зникла безвісти.
- Вночі 25 червня росіяни завдали масованих ракетних ударів по Чернігівській, Житомирській, Львівській та Миколаївській областях. Загалом випустили близько 50 ракет.
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