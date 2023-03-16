Черное море является решающим театром войны между Россией и Украиной, – NYT
Источник:The New York Times
На Западе отмечают, что Черное море стало ареной неповиновения украинцев. Несмотря на то, что российский флот доминировал, успехов государство-агрессор не достигает.
Западные аналитики отмечают, что Черное море – важный театр войны. В частности, оттуда российские военные корабли выпустили серию крылатых ракет по украинским целям.
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Украинцев регулярно предупреждают об атаках, когда ракетоносцы появляются в Черном море. Однако теперь важность моря, где разбился американский беспилотник, выходит за пределы военного соревнования и касается геополитических и экономических интересов Украины и России. Более того, там – важное сообщение между портами и Средиземным морем.Обратите внимание! В США сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper. В результате повреждений беспилотник пришлось затопить.
В материале издания говорится, что торговый путь настолько важен для обеих стран, что стал редким пунктом согласия во время войны. Соглашение, достигнутое в июле прошлого года при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, установило коридор для судов.
Арена неповиновения украинцев
Российский флот годами доминировал в Черном море, в частности, государство-агрессорка незаконно аннексировало Крым в 2014 году.
После полномасштабного вторжения Россия разместила свой военно-морской флот у побережья Украины, фактически блокируя украинские корабли в порту. Несмотря на это, море было ареной неповиновения украинцев.