В Черном море сейчас есть 5 кораблей России, несущих на борту крылатые ракеты

Россияне продолжают обстреливать Украину своими ракетами. Часть ударов враг наносит из акватории Черного моря.

Черное море временно остается под контролем российских кафиров. Они блокируют судоходство, изолируют зону боевых действий и обстреливают украинские города крылатыми ракетами.

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Российские ракеты в Черном море

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, на территории области после ракетного удара российских оккупантов взрывы не зафиксированы. Вражеские боеприпасы были направлены на Киев, также удары враг нанес Николаевщине.

Вероятность дальнейших ракетных обстрелов с Черного моря очень высока – в акватории моря находятся 5 российских судов, несущих на борту крылатые ракеты.

Не игнорируйте сигналы оповещения. В области идет контрдиверсионная работа: задержанные лица проверяются на причастность к ДРГ россиян и антиукраинской деятельности,

– рассказал Братчук.

Ситуация в Одессе

Одесса находится в полной боевой готовности, "теплая встреча" российским оккупантам гарантирована. Впрочем, враг после потери крейсера "Москва" уже боится близко подходить к берегу. Впрочем, угроза высадки вражеского десанта все еще существует, поэтому побережье моря заминировано, о чем постоянно напоминают мирным жителям и призывают не подвергать свою жизнь опасности.

Для одного из обстрелов Одессы враг применил ракеты Х-59, имеющие среднюю дальность поражения. По мнению Алексея Арестовича, это говорит либо об испытаниях этих боеприпасов для подобных атак, либо у врага начинают заканчиваться ракеты большой дальности.

Война России против Украины: последние новости

Российские кафиры надеются сдержать контрнаступление ВСУ на Юге. Для этого они минуют побережье реки Ингулец и укрепляют свои позиции.

В Харьковской области россияне применили фосфорные боеприпасы , которые запрещены Женевской конвенцией. Это произошло в районе населенного пункта Черкасские Тишки. Также известно, что кафиры превратили Изюм в свой логистический центр, через который снабжают свои войска техникой и новым "пушечным мясом".

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