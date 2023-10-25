Полиции только на следующий день, 25 октября, удалось разыскать детей. Правоохранители рассказали, что известно об инциденте.

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Что известно о пропавших детях

Вчера, 24 октября, в 19:00 двое 10-летних сестер, ушли из дома в Черновцах и сейчас их местонахождение неизвестно,

– рассказали правоохранители.

Они объяснили, какими были приметы девочек и устанавливали местонахождение двух малолетних девушек Златы и Киры.

Уже 25 октября правоохранители отыскали сестер.

"Теперь с ними работают полицейские, психологи и представители социальных служб по делам детей. Девочек направили в медицинское учреждение для обследования", – рассказали в полиции.



В Черновцах нашли пропавших детей

Суд принял решение о самой старой матери Украины

Самой старой матерью Украины является Валентина Подвербная. В феврале 2011 года тогда еще 65-летняя женщина из Чернигова с помощью искусственного оплодотворения родила дочь Анну-Марию.

В 2023 году 12-летняя дочь заявила об издевательствах матери. По словам Анны-Марии, Валентина Пидвербная издевалась над ней – не давала мыться, стягивала с нее одежду, царапала, обзывала. Кроме того, она отказывала ребенку в операции на глазах (у девочки врожденное косоглазие) и якобы говорила, что ребенок "специально делает себя косоглазым". Девочка даже писала, что может покончить с собой.

Поэтому пресс-секретарь Новозаводского районного суда заявила, что суд решил отобрать ребенка от матери, без лишения родительских прав. Это решение будет действовать до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до 23 февраля 2025 года.