Представитель полиции Черновицкой области Каролина Марышева рассказала о ходе инцидента с избиением, который расследует полиция.

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Объяснение полиции

По ее словам, вечером 10 апреля в полицию поступило обращение от 42-летнего мужчины (епископа Никиты) о нападении на него. Это произошло на улице Сагайдачной в Черновцах около 22:35. Водитель вышел из автомобиля, стал оскорблять епископа и избивать его по лицу.

Следователи начали расследование дела о хулиганстве. Полиция еще выясняет все обстоятельства конфликта, но "речи о разжигании религиозной розни пока нет".

По данным полиции, нападающему 28 лет, он житель Черновцов. Там нет информации, что нападающий якобы был военным, как пишут некоторые СМИ.

Информации о пострадавших, сопровождавших епископа, у полиции нет.

Также полиция официально сообщила, что не располагает информацией о состоянии алкогольного опьянения участников конфликта. Ведь и нападающий, и жертва от прохождения медицинского обследования отказались. Заставить это сделать полиция не могла.

К слову. Конфликт между мужчиной и епископом Никитой – смотрите видео по ссылке.

Что говорит сам священник

Епископ Никита в разговоре с ВВС Украина звучал растерянным и направлялся в больницу засвидетельствовать избиение.

По его словам, в машине нападающего была жена или его подруга, которая вышла и говорила своему спутнику не делать глупостей.

"Я тому мужчине не понравился. Он слышал раньше "рекламу" обо мне от СБУ, говорил о той истории якобы я педофил, кричал о ребятах, которые шли со мной, что он о них думает", – вспоминает Никита.

Он рассказал, что уже более недели каждый вечер с 21 до 23 часов ходит по этим улицам и проводит своеобразное патрулирование.

"Там появляются возле храмов непонятные люди. Поэтому мы проводили вот такое специфическое дежурство. Вчера я пошел с такой же целью с тремя несовершеннолетними ребятами. Они из Ивано-Франковска, мамы уже приехали разбираться, потому что ребята в полиции сейчас. Когда мы проходили по улице Сагайдачного, остановилась Мазда 6, мужчина открыл окно и начал выкрикивать непристойные фразы. А потом вышел и дал мне два раза в лицо. Вот и все. Конечно, на эти патрулирования я хожу трезвым, как я могу это делать неадекватным", – заверил Никита.

Он добавил, что полиция в этой ситуации работала очень достойно и объективно.

Что известно о епископе Никите