Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева розповіла про хід інциденту з побиттям, який розслідує поліція.

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Пояснення поліції

За її словами, ввечері 10 квітня до поліції надійшло звернення від 42-річного чоловіка (єпископа Никити) щодо нападу на нього. Це сталось на вулиці Сагайдачній у Чернівцях близько 22:35. Водій вийшов з автомобіля, почав ображати єпископа, та бити його по обличчю.

Слідчі почали розслідування справи про хуліганство. Поліція ще з'ясовує усі обставини конфлікту, але "мови про розпалювання релігійної ворожнечі наразі немає".

За даними поліції, нападнику 28 років, він мешканець Чернівців. Там не мають інформації, що нападник нібито був військовим, як пишуть деякі ЗМІ.

Інформації щодо постраждалих людей, які супроводжували єпископа, поліція не має.

Також поліція офіційно повідомила, що не має інформації щодо стану алкогольного сп'яніння учасників конфлікту. Адже і нападник, і жертва від проходження медичного обстеження відмовились. Змусити їх це зробити поліція не могла.

До слова. Конфлікт між чоловіком та єпископом Никитою – дивіться відео за посиланням.

Що каже сам священник

Єпископ Никита у розмові з ВВС Україна звучав розгубленим і прямував до лікарні засвідчити побиття.

За його словами, у машині нападника була дружина чи його подруга, яка вийшла і казала своєму супутнику не робити дурниць.

"Я тому чоловікові не сподобався. Він чув раніше "рекламу" про мене від СБУ, казав про ту історію нібито я педофіл, кричав про хлопців, які йшли зі мною, що він про них думає", – згадує Никита.

Він розповів, що вже понад тиждень кожен вечір з 21 до 23 години ходить цими вулицями і проводить своєрідне патрулювання.

"Там з'являються біля храмів незрозумілі люди. Тому ми проводили ось таке специфічне чергування. Вчора я пішов з такою самою метою з трьома неповнолітніми хлопцями. Вони з Івано-Франківська, мами вже приїхали розбиратись, бо хлопці в поліції зараз. Коли ми проходили по вулиці Сагайдачного, зупинилась Мазда 6, чоловік відкрив вікно і почав вигукувати непристойні фрази. А потім вийшов і дав мені два рази в обличчя. Ось і все. Звісно, на ці патрулювання я ходжу тверезим, як я можу це робити неадекватним", – запевнив Никита.

Він додав, що поліція у тій ситуації працювали дуже достойно і об'єктивно.

Що відомо про єпископа Никиту