В Черновцах попрощались с Таисией Татарин
3 октября она получила смертельное огнестрельное ранение во время вызова о развращении несовершеннолетних. Человек, по которому был вызов, имел при себе оружие и внезапно произвел несколько выстрелов по патрульным, среди них была и Таисия. Сегодня ее провели в последний путь, сообщила Черновицкая ОГА.
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В последнюю дорогу полицейскую провели в родном селе Розтоки на Вижниччине. Почтить девушку пришло немало людей.
Таисия вступила в ряды патрульной полиции в августе 2020 года, чтобы служить и защищать. В памяти всех, кто ее знал и работал вместе с ней, Таисия навсегда останется принципиальной и отзывчивой коллегой, верно и самоотверженно служившей Родине и украинскому народу. Вечная память,
– говорится в сообщении.
В Черновицкой ОГА выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Таисии.
В Черновцах попрощались с Таисией Татарин / Фото Черновицкая ОГА
Трагедия в Черновцах 3 октября: что известно
- Вечером 3 октября в Черновцах произошла чрезвычайная ситуация. Неизвестный мужчина развращал несовершеннолетних на территории школы №27, и экипаж патрульной полиции оперативно прибыл на место происшествия.
- Увидев стражей порядка, подозреваемый открыл огонь. Во время исполнения своих служебных обязанностей погибла 22-летняя полицейская Таисия Татарин, еще один милиционер ранен. Полицейскую, вероятно, убили выстрелом в упор в голову.
- 5 октября в Черновцах наконец-то задержали мужчину, который 3 октября, вероятно, застрелил полицейскую.
- Во время задержания мужчина открыл огонь. Правоохранители применили ответное оружие – с полученного ранили. Ему оказывали первую помощь, однако мужчина умер.