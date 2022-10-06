У Чернівцях попрощалися із Таїсією Татарин

3 жовтня вона отримала смертельне вогнепальне поранення під час виклику про розбещення неповнолітніх. Чоловік, щодо якого був виклик, мав при собі зброю і раптово здійснив кілька пострілів по патрульних, серед них була і Таїсія. Сьогодні її провели в останню путь, повідомила Чернівецька ОДА.

Головне Ракетний обстріл Запоріжжя, ранкова атака Хмельниччини: головне за 225 день війни

В останню дорогу поліцейську провели у рідному селі Розтоки, що на Вижниччині. Віддати шану дівчині прийшло чимало людей.

Таїсія вступила до лав патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам'яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу. Вічна пам'ять,

– йдеться у повідомленні.

В Чернівецькій ОДА висловили глибокі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам Таїсії.



У Чернівцях попрощалися із Таїсією Татарин / Фото Чернівецька ОДА​

Трагедія у Чернівцях 3 жовтня: що відомо