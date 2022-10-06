У Чернівцях попрощалися із Таїсією Татарин
3 жовтня вона отримала смертельне вогнепальне поранення під час виклику про розбещення неповнолітніх. Чоловік, щодо якого був виклик, мав при собі зброю і раптово здійснив кілька пострілів по патрульних, серед них була і Таїсія. Сьогодні її провели в останню путь, повідомила Чернівецька ОДА.
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В останню дорогу поліцейську провели у рідному селі Розтоки, що на Вижниччині. Віддати шану дівчині прийшло чимало людей.
Таїсія вступила до лав патрульної поліції в серпні 2020-го, щоб служити та захищати. У пам'яті всіх, хто її знав і працював разом з нею, Таїсія назавжди залишиться принциповою та чуйною колегою, яка вірно та самовіддано служила Батьківщині та українському народу. Вічна пам'ять,
– йдеться у повідомленні.
В Чернівецькій ОДА висловили глибокі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам Таїсії.
У Чернівцях попрощалися із Таїсією Татарин / Фото Чернівецька ОДА
Трагедія у Чернівцях 3 жовтня: що відомо
- Увечері 3 жовтня у Чернівцях сталася надзвичайна ситуація. Невідомий чоловік розбещував неповнолітніх на території школи №27, тож екіпаж патрульної поліції оперативно прибув на місце події.
- Побачивши правоохоронців, підозрюваний відкрив вогонь. Під час виконання своїх службових обов'язків загинула 22-річна поліцейська Таїсія Татарин, ще один правоохоронець Олександр Гуцула поранений. Поліцейську, ймовірно, вбили пострілом впритул у голову.
- Керівник Національної поліції у Чернівецькій області Руслан Дударець заявив, що ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Втім, підкреслив, що конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення не буде, але воно було смертельним і одне відразу.
- 5 жовтня у Чернівцях нарешті затримали чоловіка, який 3 жовтня, ймовірно, застрелив поліцейську. Підозрюваний заховався у багатоквартирному будинку. Щоб його впіймати, поліція весь час вела переслідування та моніторила камери в місті.
- Під час затримання чоловік відкрив вогонь. Правоохоронці застосували зброю у відповідь – з атриманого поранили. Йому надавали першу допомогу, однак чоловік помер.
- До слова, за попередньою інформацією, біля цієї чернівецької школи помічали збоченця і раніше. Так, чернівчанка Людмила Урсуляк у соцмережах оприлюднила відео зі збоченцем ще наприкінці серпня 2020 року. Жінка зазначила, що він розбещував неповнолітніх на території розгромленого басейну школи №27. Офіційної інформації, що це той самий педофіл наразі немає.