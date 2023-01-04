Как отмечают, делом уже занимаются полицейские. После этого праздничные локации нужно будет демонтировать.
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Как отреагировали местные власти
В Черновицком городском совете отметили, что в Украине ежеминутно борются свет и тьма, добро и зло. Потому такие поступки считаются неприемлемыми в военное время.
Это яркий пример того, как необдуманные действия могут разрушить то, в что другие вложили свои силы и душу. Ничье поведение не напоминает? Наверное, это риторический вопрос,
– говорится в сообщении.
Неизвестные разбили праздничные локации в Черновцах / Фото molbuk.ua.
На новогодней локации в Черновцах на площади Филармонии разбросаны искусственные новогодние тюки, а также разбитые игрушки. Некоторые украшения фотозоны исчезли.
В Черновцах создают модульный городок для переселенцев
- В Черновцах прибыли первые блоки модульных домов, предоставленные Чехией. Сообщается, что новое временное жилье будет оснащено всем необходимым: холодильником, панелями для приготовления пищи, стиральными машинами.
- Блоки уже начали устанавливать на территории модульного городка. Благодаря этому здесь появятся дополнительные 18 спальных мест, три санузла, три комнаты для предоставления и получения медпомощи.
- В домах будет вся необходимая бытовая техника, в частности холодильники, панели для приготовления пищи, стиральные машины.
- Также правительство Чехии выделило около 10 миллионов чешских крон финансовой помощи.
- Еще в октябре в Черновцах началось обустройство модульного городка для 300 переселенцев. Домики предоставил немецкий фонд. Проект предусматривает также устройство детской площадки и продуктового магазина, рассказал городской голова Черновцов Роман Кличук.