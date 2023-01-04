Як зазначають, справою уже займаються працівники поліції. Після цього святкові локації потрібно буде демонтувати.
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Як відреагувала місцева влада
У Чернівецькій міській раді наголосили, що в Україні щохвилини борються світло і темрява, добро і зло. Тому такі вчинки вважаються неприйнятними в воєнний час.
Це яскравий приклад того, як чиїсь необдумані дії можуть зруйнувати те, в що інші вклали свої сили та душу. Нічию поведінку не нагадує? Певно, це риторичне запитання,
– йдеться у повідомленні.
Невідомі потрощили святкові локації у Чернівцях / Фото molbuk.ua.
На новорічній локації в Чернівцях на площі Філармонії розкидані штучні новорічні пакунки, а також розтрощенні іграшки. Деякі прикраси фотозони зникли.
У Чернівцях створюють модульне містечко для переселенців
- У Чернівці прибули перші блоки модульних будинків, надані Чехією. Повідомляється, що нове тимчасове житло буде оснащене всім необхідним: холодильником, панелями для приготування їжі, пральними машинами тощо.
- Блоки вже почали встановлювати на території модульного містечка. Завдяки цьому тут з’являться додаткові 18 спальних місць, три санвузли, три кімнати для надання та отримання меддопомоги.
- У будинках буде уся необхідна побутова техніка, зокрема, холодильники, панелі для приготування їжі, пральні машини.
- Також уряд Чехії виділив майже 10 мільйонів чеських крон фінансової допомоги.
- Ще у жовтні в Чернівцях розпочалося облаштування модульного містечка для 300 переселенців. Будиночки надав німецький фонд. Проєкт передбачає також облаштування дитячого майданчика та продуктового магазину, розповів міський голова Чернівців Роман Клічук.