Як зазначають, справою уже займаються працівники поліції. Після цього святкові локації потрібно буде демонтувати.

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Як відреагувала місцева влада

У Чернівецькій міській раді наголосили, що в Україні щохвилини борються світло і темрява, добро і зло. Тому такі вчинки вважаються неприйнятними в воєнний час.

Це яскравий приклад того, як чиїсь необдумані дії можуть зруйнувати те, в що інші вклали свої сили та душу. Нічию поведінку не нагадує? Певно, це риторичне запитання,

– йдеться у повідомленні.

Невідомі потрощили святкові локації у Чернівцях / Фото molbuk.ua.

На новорічній локації в Чернівцях на площі Філармонії розкидані штучні новорічні пакунки, а також розтрощенні іграшки. Деякі прикраси фотозони зникли.

У Чернівцях створюють модульне містечко для переселенців