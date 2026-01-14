В Черновцах военного выгнали из зала ожидания вокзала на мороз

На Центральном автовокзале в Черновцах военнослужащего заставили покинуть зал ожидания из-за его закрытия в ночное время. У мужчины не было средств на оплату жилья, поэтому он рисковал остаться под открытым небом в мороз.

Выручили его другие ветераны – они скинулись на ночлег. Об инциденте 10 января в Facebook написал ветеран и свидетель событий Константин Костащук, передает 24 Канал.

Смотрите также Льготы на коммуналку для супругов военных: суммируется ли скидка

Почему ветерана выгнали из зала ожидания?

По словам Костащука, он в тот вечер провожал знакомых и стал очевидцем того, как работники вокзала начали выводить людей из зала ожидания после 21:30. Среди них был военный Валерий Пастула – боец 14-й бригады, который возвращался из Купянского направления в Новоднестровск. Мужчина прибыл в Черновцы вечером и планировал дождаться утренней маршрутки, ведь ночью другого сообщения не было.

"Представьте себе: ты едешь из Купянска в отпуск в Новоднестровск. По разным причинам в кармане только 100 гривен. Приезжаешь вечером на вокзал. Есть возможность добраться маршруткой до Новоднестровска только утром. Садишься в зал ожидания и ждешь. Но в 21:30 тебя выгоняют, потому что зал закрывают. И это зимой. В период войны. Когда на улице до минус 15 градусов мороза", – описал ситуацию Константин Костащук.

В конце концов, благодаря поддержке других ветеранов удалось собрать деньги, чтобы военный переночевал в хостеле.

В то же время старший диспетчер автовокзала "Черновцы" Лидия Свиридюк в комментарии ZAXID.NET заявила, что мужчине предлагали альтернативу. По ее словам, на территории вокзала работает круглосуточный хостел с комнатами отдыха стоимостью 300 гривен.

"Мы понимаем, что на улице был мороз. Дежурная диспетчер предложила хостел. В этой ситуации военнослужащий просто мог бесплатно переждать в холле этого хостела, или в специальном помещении. Но он отказался", – отметила Свиридюк.

Руководитель автовокзала Ольга Кривохижа в комментарии "Суспільному" объяснила, что официальный режим работы заведения – с 5:30 до 21:30. По ее словам, администрация не позволяет ночное пребывание пассажиров в зале ожидания из-за наличия камер хранения и имущества торговых точек, несмотря на то что на вокзале есть круглосуточная охрана.

"У нас режим работы не предусматривает ночного пребывания пассажиров в зале ожидания – я не могу это оплачивать. У нас есть круглосуточная охрана, вы можете находиться на территории автовокзала. Зал ожидания в это время закрыт", – объяснила Кривохижа.

Во Львове женщина распылила газовый баллончик в лицо ветерану