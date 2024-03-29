Известно, что силам ПВО удалось сбить вражеские ракеты, которые пытались ударить по инфраструктуре города. Об этом рассказал руководитель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.
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Черновицкую область атаковали ракетами
Запаранюк сообщил, что силы ПВО успешно отбили атаку врага, сбив российские ракеты, которые были направлены на объекты критической инфраструктуры.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Энергетическая система области продолжает работать в штатном режиме.
На месте падения обломков ракет работают сотрудники Главных управлений ГСЧС, Национальной полиции, СБУ в Черновицкой области,
– сообщил председатель ОГА.
Что известно о массированном ракетном обстреле 29 марта
- Для своей атаки враг использовал 99 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось уничтожить 84 воздушные цели. В частности, противник атаковал "Шахедами", крылатыми ракетами и "Кинжалами".
- Ночью на 29 марта Россия осуществила массированную атаку на Украину, в частности, под ударом оказался объект критической инфраструктуры в Прикарпатье. Председатель Ивано-Франковской областной военно-гражданской администрации Светлана Онищук, поделилась подробностями об этом обстреле, заметив, что на рассвете работали силы противовоздушной обороны.
- В ГСЧС рассказали, что в Винницкой области "Шахед" упал вблизи жилого дома и детонировал. Взрыв привел к значительным повреждениям.