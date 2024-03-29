Известно, что силам ПВО удалось сбить вражеские ракеты, которые пытались ударить по инфраструктуре города. Об этом рассказал руководитель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

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Черновицкую область атаковали ракетами

Запаранюк сообщил, что силы ПВО успешно отбили атаку врага, сбив российские ракеты, которые были направлены на объекты критической инфраструктуры.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Энергетическая система области продолжает работать в штатном режиме.

На месте падения обломков ракет работают сотрудники Главных управлений ГСЧС, Национальной полиции, СБУ в Черновицкой области,

– сообщил председатель ОГА.

Что известно о массированном ракетном обстреле 29 марта