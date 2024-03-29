Відомо, що силам ППО вдалося збити ворожі ракети, які намагалися ударити по інфраструктурі міста. Про це розповів Керівник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк.
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Чернівецьку область атакували ракетами
Запаранюк повідомив, що сили ППО успішно відбили атаку ворога, збивши російські ракети, що були спрямовані на об'єкти критичної інфраструктури.
На шастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Енергетична система області продовжує працювати у штатному режимі.
На місці падіння уламків ракет працюють співробітники Головних управлінь ДСНС, Національної поліції, СБУ в Чернівецькій області,
– повідомив голова ОДА.
Що відомо про масований ракетний обстріл 29 березня
- Для своєї атаки ворог використав 99 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося знищити 84 повітряні цілі. Зокрема, противник атакував "Шахедами", крилатими ракетами та "Кинджалами".
- Уночі на 29 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, зокрема, під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури в Прикарпатті. Голова Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації Світлана Онищук, поділилася подробицями про цей обстріл, зауваживши, що на світанку працювали сили протиповітряної оборони.
- У ДСНС розповіли, що на Вінниччині "Шахед" впав поблизу житлового будинку і здетонував. Вибух призвів до значних пошкоджень.