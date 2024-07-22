Инцидент произошел 16 июля. Парень исчез вблизи села Комаров Кельменецкой территориальной общины Днестровского района.
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Юношу ищут 20 спасателей
Водолазы продолжают обследовать водоем.
Ежедневно поисковые группы поверхностно обследуют акваторию Бакотского залива на площади 15 гектаров и русло реки Днестр в направлении села Кормань на расстоянии 45 километров,
– рассказали в ГСЧС.
В субботу, 20 июля, спасатели на месте исчезновения юноши обследовали территорию даже с помощью БпЛа.
Его продолжают искать 20 спасателей. Впрочем, до сих пор поиски парня не дали результатов.
"Поисковые мероприятия продолжаются", – добавили в ГСЧС.