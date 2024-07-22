Инцидент произошел 16 июля. Парень исчез вблизи села Комаров Кельменецкой территориальной общины Днестровского района.

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Юношу ищут 20 спасателей

Водолазы продолжают обследовать водоем.

Ежедневно поисковые группы поверхностно обследуют акваторию Бакотского залива на площади 15 гектаров и русло реки Днестр в направлении села Кормань на расстоянии 45 километров,

– рассказали в ГСЧС.

В субботу, 20 июля, спасатели на месте исчезновения юноши обследовали территорию даже с помощью БпЛа.

Его продолжают искать 20 спасателей. Впрочем, до сих пор поиски парня не дали результатов.

"Поисковые мероприятия продолжаются", – добавили в ГСЧС.