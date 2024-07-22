Інцидент стався 16 липня. Хлопець зник поблизу села Комарів Кельменецької територіальної громади Дністровського району.

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Юнака шукають 20 рятувальників

Водолази продовжують обстежувати водойму.

Щодня пошукові групи поверхнево обстежують акваторію Бакотської затоки на площі 15 гектарів та русло річки Дністер в напрямку села Кормань на відстані 45 кілометрів,

– розповіли у ДСНС.

У суботу, 20 липня, рятувальники на місці зникнення юнака обстежували територію навіть за допомогою БпЛа.

Його продовжують шукати 20 рятувальників. Втім, досі пошуки хлопця не дали результатів.

"Пошукові заходи тривають", – додали у ДСНС.