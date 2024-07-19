Дитину знайшли на 14-й день пошуків за 3 кілометри від місця зникнення та за 15 метрів від берега.

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Що відомо про трагедію

Дитина потонула у річці Сіверський Донець, яка має дуже сильну течію. Трагедія сталася в замінованій місцевості на території деокупованої Балаклійської громади.

Водолази обстежили 1,8 га дна річки. Кожного вечора вони проводили на човні поверхню акваторії. Це приблизно 20 квадратних кілометрів.

Пошуки були ускладнені швидкою течією та засміченістю прибережної смуги.

На 14-й день пошуку водолазами було виявлено та вилучено на берег дитину. Від місця інциденту – три кілометри, від берега – 15 метрів,

– сказав сапер ДСНС Богдан Шевченко.

Він закликав дозволяти відпочивати дітям лише під наглядом дорослих на обстежених акваторіях. А ще пам'ятати про те, що відпочинок має бути безпечним.

Тим часом на річці Дністер у Чернівецькій області досі шукають 17-річного хлопця, котрий зник під водою 16 липня.