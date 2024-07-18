У Полтаві відбулося засідання у справі щодо зникнення 4-денної дитини з одного із пологових будинків у Кременчуці.

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Рішення суду

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів під вартою. Також він може сплатити заставу і вийти з СІЗО. Розмір застави склав 60 560 гривень.

Нагадаємо, що 14 липня стало відомо про зникнення немовля із Кременчуцького перинатального центру. Правоохоронці почали два кримінальні провадження за фактами викрадення малолітньої дитини та службової недбалості.

Вже за два дні – 16 липня – ймовірного викрадача було затримали. Камери спостереження зафіксували жінку, яка виходила з великим пакунком із перинатального центру. Ооперативники встановили, що зловмисником був чоловік, який здійснив трансгендерний перехід. Свій вчинок підозрюваний пояснив тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити. З дитиною все добре, її повернули матері.

У мене була така мрія — мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. У мене є доходи, у мене є хлопець, я отримую по 57 тисяч в місяць, у мене нормальні доходи,

— заявила під час засідання у суді трансгендерна жінка.