За даними видання Закарпаття 24, 16 липня в одному із купе раптово померла жінка. Водночас в Укрзалізниці наразі цю інформацію не коментують.

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Що відомо про інцидент

Як пишуть ЗМІ, в одному із купе через сильну спеку неочікувано померла жінка. Зазначається, що вона їхала у Стрий Львівської області до подруги.

Одна з її попутниць розповіла про те, що у купе була нереальна спека, а кондиціонер не працював. А для мокрих та захеканих пасажирів ця подорож стала знущанням. Подорожуючі кажуть, що температура у деяких потягах у вагонах тримається вище 30 градусів за Цельсієм,

– йдеться у матеріалі.

Поки що Укрзалізниця офіційно не прокоментувала та не відреагувала на інформацію. Тож наразі достеменно невідомо, чи правдивими є подібні заяви. Зауважимо також, що при сильній спеці та нагріванні вагонів, механічна вентиляція не здатна опустити температуру повітря в таких умовах.

До слова, синоптики обіцяють суттєве зменшення температурних показників для окремих регіонів. На Заході цей процес вже запущений, а з 18 липня зниження температури стартувало і на Півночі.