По данным издания Закарпатье 24, 16 июля в одном из купе внезапно умерла женщина. В то же время в Укрзализныце пока эту информацию не комментируют.

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Что известно об инциденте

Как пишут СМИ, в одном из купе из-за сильной жары неожиданно умерла женщина. Отмечается, что она ехала в Стрый Львовской области к подруге.

Одна из ее попутчиц рассказала о том, что в купе была нереальная жара, а кондиционер не работал. А для мокрых и запыхавшихся пассажиров это путешествие стало издевательством. Путешественники говорят, что температура в некоторых поездах в вагонах держится выше 30 градусов по Цельсию,

– говорится в материале.

Пока Укрзализныця официально не прокомментировала и не отреагировала на информацию. Поэтому пока точно неизвестно, правдивы ли подобные заявления. Заметим также, что при сильной жаре и нагревании вагонов, механическая вентиляция не способна опустить температуру воздуха в таких условиях.

К слову, синоптики обещают существенное уменьшение температурных показателей для отдельных регионов. На Западе этот процесс уже запущен, а с 18 июля снижение температуры стартовало и на Севере.