Інцидент стався 16 липня. В обласному управлінні ДСНС розповіли деталі.

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На Буковині третій день тривають пошуки 17-річного хлопця

Подія сталася 16 липня у селі Комарівці Кельменецької територіальної громади Дністровського району.

В середу, 17 липня, рятувальники спільно з правоохоронцями обстежували водойму, берег річки та прилеглу територію. Так, під час пошуків обстежили понад 10 кілометрів вздовж русла Дністра та прибережної зони.

Сьогодні вранці пошукові заходи поновили. Зазначається, що до пошуків залучено 16 надзвичайників, 4 одиниці техніки, 2 плавзасоби.

Станом на ранок 18 липня повідомлялося про те, що пошукові заходи тривають. Зниклого 17-річного хлопця наразі не знайшли.