Независимый отбор генерального прокурора возможен: в ЦПК объяснили, как этот механизм уже работает

Об этом 24 Каналу рассказал член правления ЦПК Татьяна Кравченко. По ее мнению, в Украине необходимо провести открытый конкурс на должность генерального прокурора с привлечением независимых международных экспертов. Подобные процедуры уже доказали свою эффективность при отборе кандидатов в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей, Конституционный Суд, НАБУ и САП.

Могут ли возникнуть проблемы с конкурсами?

В Конституции Украины указано, что именно президент увольняет с должности и назначает на должность генерального прокурора с согласия Верховной Рады. По словам Кравченко, никто не говорит о том, чтобы лишить президента этого права. Речь идет о другом.

Такие же полномочия президент имеет в отношении Конституционного Суда. Как у нас это происходит? Существует специальная отборочная комиссия, которая проверяет кандидатов на добропорядочность и профессионализм. Потом из числа отобранных кандидатов президент делает выбор. Аналогичная процедура может быть введена и в отношении генерального прокурора. Мы не говорим, что международные эксперты, иностранцы будут вместо президента или Рады выбирать,

– отметила Кравченко.

Как предлагают изменить отбор на должность генпрокурора: смотрите видео 24 Канала

Конечно, конкурс – не идеальное решение, ведь везде здесь задействованы люди, поэтому может произойти ошибка. Но на данный момент это лучший вариант по сравнению с той процедурой, которая существует сейчас.

У нас за последние 12 лет ни один из генеральных прокуроров не отработал полностью свой срок пребывания в должности. Когда-то ради Луценка изменили закон, потому что президент Порошенко не мог найти никого из системы. При президентстве Зеленского сменилось уже 4 генеральных прокурора. Мы так и не получили достойного профессионала на этой должности,

– сказала Кравченко.