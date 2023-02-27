Издание опубликовало текст 24 февраля 2023 года – к годовщине полномасштабного нападения России на Украину. Статья начинается словами, что украинцы своей решимостью защитить свою нацию и свободу от нападения России выдернули их "из тягучего кризиса западной идентичности".

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О чем написали в Дании на украинском 24 февраля

Издание отметило, что через три дня после начала полномасштабного вторжения США предложили Зеленскому эвакуироваться, но он отказался. Его ответ вошел в историю: "Бой – здесь. Мне нужно оружие, а не такси".

Журналисты также отмечают, что, имея опыт нападения России с 2014 года, украинцы уже осознавали масштаб угрозы, когда Владимир Путин начал величайшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны.

Зеленский не покинул Киев, украинцы защищали свою столицу, и с тех пор они оттеснили российских оккупантов как к северу от Киева, так и к югу от Харькова и Херсонщины. Война стоит Украине невероятных жертв, и мы должны быть благодарны украинцам,

– отмечают в Дании.

Также там напомнили, что Украина защищает не только собственную страну, но и порядок безопасности в мире.

Более того, война стала потрясением и вместе с тем: "Борьба украинцев обернулась неоценимым даром, потому что напоминает нам, что за демократию и национальный суверенитет стоит бороться".

"Нет сомнения, что Украина принадлежит как ЕС, так и НАТО, в то же время украинцы сделали ЕС и НАТО подарок в виде нового единства и смысла", – отметили журналисты.

Они вспоминают шутку, что кое-кто уже предлагает НАТО подать заявку на вступление в Украину. Кроме того, совершенно серьезно издание отмечает:

украинцы доказали, что демократия и свобода не бесплатны;

Украина продемонстрировала красивую форму национального единства и показала, что для защиты наших идеалов нужны мужество и жертвенность.

Издание отметило предоставление оружия и принятие беженцев, однако добавило: "Просто мы еще недостаточно сделали, речь идет об усилении поддержки. Мы не должны подвести украинцев в их борьбе. Это и наша борьба".

К годовщине вторжения люди во всем мире вышли на акции

В годовщину полномасштабного вторжения люди в 30 странах мира вышли на мирные акции, чтобы выразить солидарность украинскому народу. События произошли в 225 городах в разных уголках мира.

Акции протеста во Франции, Германии, Швейцарии, США, Великобритании / Фото NEXTA Live

Люди собрались на акцию солидарности в центре латвийской Риги, в сербском Белграде, армянском Ереване, в польских городах Краков и Варшава, Литве, Нидерландах, Чехии, Франции, Германии, Швейцарии, США, Великобритании. Были акции в Грузии, Кипре, Ирландии. Детальнее о мероприятиях во всем мире – читайте по ссылке.